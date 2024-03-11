Аналитик Калманович спрогнозировал продолжение роста стоимости биткоина

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT рассказал, что стоимость биткоина продолжит расти и перегнет отметку в 72 000 доллара.

72 доллара — это рекордный показатель для криптовалюты. Однако это не самая высокая стоимость, считает эксперт Калманович. По его словам, в обозримом будущем можно будет застать биткоин за 75,5-78 тысяч долларов, а затем за 80—85 тысяч долларов.

«Продолжается влияние халвинга на курс биткойна. А также есть значительные фундаментальные факторы, которые также поддерживают эту монету. В частности, такие, как снижение банковских ставок ФРС США, которое ожидается летом, а также потенциальный запуск новых ETF-фондов. Пока на доллар давят макроэкономические показатели, биткоин имеет потенциал для роста», — заключил эксперт.

Рост стоимости биткоина будет сопровождаться его временной коррекцией, но ненадолго. После этого цена будет снова расти. Однако некоторые эксперты считают, что ситуация может обернуться и иначе. Например, цены на биткоин снизятся до 52—54 тысяч.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина приближается к историческому максимуму 2021 года.