Военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с RT высказался об очередных переменах на Украине по части мобилизации. Он прокомментировал введение штрафов за непостановку на воинский учет 17-летних.

По словам Коротченко, на Украине создаются новые правила для оказания давления на молодое население, так как в будущем страна планирует проводить более жесткую мобилизацию. Например, по мнению аналитика, в скором времени понизят мобилизационный возраст. Для этого также проводят ряд предвоенных мероприятий, преимущественно обучая молодежь.

«В принципе, в данном контексте, я думаю, что это связано с тем, что уточняются люди, которые там находятся сейчас, чтобы охватить их. Уже были пожелания понизить возраст до 18 лет», — сказал Дандыкин.

Как заключил собеседник канала, сейчас мобилизация на Украине ведется с трудом. Многие избегают военкоматов и не выходят из дома из-за риска попасть в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине стали рассылать повестки военнобязанным по почте.