На Украине стали рассылать повестки военнобязанным по почте

Госоператор почтовой связи «Укрпочта» приступил к рассылке повесток по адресам проживания военнообязанных в Прикарпатье. Об этом сообщили на официальной странице Ивано-Франковского областного военкомата в социальных сетях.

Согласно опубликованной информации, рассылаемые документы подписаны электронными подписями начальников территориальных центров комплектования. Кроме того, они снабжены уникальным электронным идентификатором в виде QR-кода.

Повестки будут отправлять, опираясь на имеющиеся в распоряжении адреса военнообязанных граждан. В течение 14 дней с момента получения повестки мужчина обязан прийти в военкомат. Если этого не случится, все сведения будут переданы сотрудникам полиции для привлечения нарушителя к ответственности административного характера.

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