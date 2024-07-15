Украинский аналитик Алексей Кущ предрек столице своей страны «социоцид» из-за преступных схем распределения электроэнергии и без того находящейся в дефиците. Свой прогноз эксперт опубликовал в социальных сетях.

По словам Куща, киевский ТЦ «Гулливер» был переведен на импортную электроэнергию, что по сути является преступной схемой в условиях единой энергосистемы. Эксперт подчеркнул, что в данном случае обеспечение ТРЦ электричеством провоцирует отключение света в соседних жилых домах.

Аналитик также заявил, что весь импорт должен выкупаться властями и направляться на нужды граждан, чтобы в жару у жителей украинской столицы была электроэнергия. С существованием подобных схем, в данный момент в Киеве проводится «социоцид или энергомор», подчеркнул он.

Кущ также указал на местный жилой массив Позняки, где свет дается жителям лишь на несколько часов в день. В то же время, на верхние этажи строения не поступает вода, а также не работают лифты. Аналитик указал на то, что в подобных условиях существует огромное количество пожилых украинцев, которые будут вынуждены переживать жару в таких условиях. Он возмутился тем, что все молчат об этом и данным вопросом не занимается правительство.

Ранее украинский депутат Дубинский заявил, что в офисе президента страны Зеленского боятся требований граждан о перемирии.