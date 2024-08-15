В Rutube рассказали о возможности быстрого переноса контента с YouTube

Сейчас многие пользователи столкнулись с проблемой работы YouTube в России, и для тех, кому свой контент необходимо побыстрее перенести, Rutube запустил новую интересную функцию. Об этом вечером четверга, 15 августа, пишет ТАСС .

Стало известно, что речь идет о переносе практически двух тысяч видео за один раз с YouTube на Rutube. То есть, для авторов это большое подспорье, ведь заливать свой контент заново и вручную им не придется, достаточно будет нажать одну кнопку.

Это можно сделать в разделе «Настройка канала» на Rutube – там появилось поле для импорта видео. Дело за малым – подтвердить, что канал действительно принадлежит автору и ввести необходимые проверочные коды. Также во время переноса сохранится и описание, и обложка видео. Само файл не должен превышать 25 Гб, а его длительность не превышать пять часов.

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