Аналитик Кусков пояснил, законна ли монополия интернет-провайдера в многоквартирных домах

Жители столичных жилых домов, построенных компанией ПИК, готовят коллективные иски против застройщика и единственного провайдера, предоставляющего интернет-услуги в их домах. Аналитик Денис Кусков рассказал, является ли наличие единственного провайдера нарушением антимонопольного законодательства. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».

По его словам, подобное происходит достаточно часто. Для привлечения нового оператора не требуется общее собрание жильцов, достаточно заключить хотя бы один контракт. Если говорить о самой компании, то сбои и технические проблемы могут случиться у любого оператора. Ключевая проблема в том, что люди не могли попасть домой через умные домофоны, в связи с чем внимание к проблеме массовое и завирусилось.

Эксперт пояснил, что в этой ситуации проблема не только в отсутствии выбора провайдера, а также и в системе доступа в дома, где все завязано на едином операторе. Однако конкуренция в указанной сфере могла бы улучшить ситуацию. В плане же технических проблем компаниям следует заранее предусматривать альтернативные пути решения аналогичных ситуаций.

Ранее сообщалось, как провайдеры смогут блокировать Telegram в регионах России.