Аналитик Муртазин назвал сервисы Google, которые могут перестать функционировать в России

Google с 9 сентября отключит сервис BigQuery для нашей страны. При этом облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud продолжат работать. Аналитик Эльдар Муртазин рассказал, каким образом это отразится на отечественных пользователях и какие еще сервисы Google может отключить в ближайшее время. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, BigQuery был далеко не самым популярным сервисом для анализа больших объемов данных на рынке. Несмотря на то что на сегодняшний день его аналогов нет, компании смогут разработать собственные приложения для хранения и анализа данных.

Эксперт добавил, что в ближайшее время все сервисы Google постепенно отключат в России, поскольку компания ушла с нашего рынка, поэтому станет постепенно закрывать все свои сервисы в России. Так, на данный момент уже невозможно купить подписку на сервисы Google, и со временем все отключится, когда у пользователей завершится срок подписок.

Ранее сообщалось, что в России также был заблокирован мессенджер Signal.