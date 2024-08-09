В России заблокировали мессенджер Signal
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Роскомнадзор сообщил о блокировке мессенджера Signal из-за нарушений российского законодательства.
В ведомстве отметили, что мессенджер не выполнил требования, которые предотвратили бы возможность его использования в террористических или экстремистских целях.
Мессенджер Signal — приложение для обмена мгновенными сообщениями. Он использует протокол сквозного шифрования, который также реализован в WhatsApp и ряде других мессенджеров.
В прошлом году журналист Такер Карлсон сообщил, что Агентство национальной безопасности США узнало о его планах взять интервью с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как он поделился своей идеей с коллегой через Signal.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты российских СМИ в YouTube.