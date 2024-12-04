Аналитик Муртазин назвал способы выбора нового телефона для пожилых родственников

В России смартфонами пользуется свыше сотни миллионов граждан, то есть более 2/3 страны. В это число входят практически все категории граждан, и в том числе пожилые россияне, чей опыт использования личных гаджетов сильно отличается от опыта более молодой аудитории. По словам аналитика Эльдара Муртазина, в настоящее время в нашей стране проживает 35 млн граждан пенсионного возраста, что составляет огромный рынок пользователей смартфонов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что сегодня при покупке пожилым родственникам телефона в первую очередь ориентируются на то, чем люди пользовались раньше, – смартфоном, кнопочным телефоном – и стараются дать телефон такого же уровня удобства.

По мнению эксперта, в случае ценовой категории и предпочтительных моделей телефонов для возрастных пользователей единый подход отсутствует. Жители нашей страны приобретают как бюджетные варианты с минимальным функционалом, так и довольно дорогие смартфоны.

Он отметил, что о спецнастройках доступности, которые предусмотрены на устройствах, знает весьма мало людей. Тем не менее для пожилых имеются различные режимы.

Ранее экс-советник президента РФ Клименко пояснил, чьи голоса слышат пользователи обновленных айфонов.