Аналитик развеял мифы о лайфкахаках по зарядке смартфонов

Мобильные устройства пришли в жизнь человечества несколько десятков лет назад, и за это время родился огромный объем советов по «правильной» зарядке гаджетов. По словам аналитика Эльдара Муртазина, заряжать современные гаджеты можно как угодно, а большинство лайфхаков по «правильной» зарядке на срок службы аккумуляторов не оказывают никакого влияния. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».

Он добавил, что ранее существовавшие советы относительно зарядки гаджетов относятся к иному типу батарей — например, к никель-металлгидридным батареям, которые в технике уже довольно давно не применяются. Тем не менее большинство современной техники сами управляются с батареями.

По мнению эксперта, ограничения уровня заряда в гаджетах для якобы понижения износа батареи — тоже не более чем «маркетинговый трюк». В целом емкость и долговечность батареи зависит от числа циклов зарядки-разрядки. Таким образом, человек, который пользуется ограничением зарядки, напротив, быстрее изнашивает батарею своего гаджета.

Он отметил, что в действительности владельцам гаджетов необходимо обращать внимание на зарядные устройства. Следует пользоваться фирменными зарядками от того же производителя, что и у самого гаджета, или приобретать совместимые по стандарту power delivery. Помимо этого, не последнюю роль играет мощность зарядного устройства: так, если купить слишком слабое, то гаджет будет заряжаться медленнее. Если смартфон начинает быстро разряжаться, что чаще всего происходит через два-три года активного использования, то необходимо заменить его в сервисе.

Ранее эксперт Бастрыкина назвала приложения, которые могут замедлять телефон и ухудшать его работу.