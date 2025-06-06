Аналитик Муртазин пояснил необходимость мессенджера с госуслугами в России

В прошедшем месяце в нижнюю палату парламента внесли законопроект о создании национальной платформы с функциями мессенджера госуслуг, куда подключатся образовательные чаты и ресурсы. Аналитик Эльдар Муртазин рассказал, зачем в нашей стране необходим национальный мессенджер с госуслугами. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, сегодня следует создавать конкурентные продукты, которые станут опережать существующие. Однако мессенджеры уже созданы, а корпоративных мессенджеров в нашей стране много, и они успешны. Однако ситуация на рынке такова, что создать мессенджер не трудно, сложно сделать его популярным. При этом тотальный запрет популярных мессенджеров вроде Telegram не даст ничего.

Эксперт добавил, что WeChat, который нередко приводят в пример в России отличается тем, что в КНР были исходно иные данные — малое распространение банковских карт, необходимость платежей, WeChat стал платежным средством весьма быстро прежде всего для мелких платежей, как следствие, довольно быстро превратившись в национальную платежную систему.

Ранее он развеял мифы о лайфхаках по зарядке смартфонов.