Аналитик Муртазин считает, что при прекращении работы YouTube можно ожидать блокировки чего угодно
Фото: [ru.freepik.com]
По словам аналитика Эльдара Муртазина, при условии прекращения работы видеохостинга YouTube в нашей стране в дальнейшем могут заблокировать все что угодно. Об этом сообщило NEWS.ru.
Он подчеркнул, что это является глупым подходом, поскольку в блокировках не так много адекватности и отсутствует логика.
По мнению эксперта, в пример можно привести мировую библиотеку, где собрали всю литературу, имеющуюся на планете. При этом если среди всех книг будет лишь 5% плохих, то странно из-за этого сжигать все полностью.
Ранее аналитик Урван Парфентьев назвал российские аналоги уходящих Google, Figma и Zoom.