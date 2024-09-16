Аналитик Муртазин считает, что при прекращении работы YouTube можно ожидать блокировки чего угодно

По словам аналитика Эльдара Муртазина, при условии прекращения работы видеохостинга YouTube в нашей стране в дальнейшем могут заблокировать все что угодно. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он подчеркнул, что это является глупым подходом, поскольку в блокировках не так много адекватности и отсутствует логика.

По мнению эксперта, в пример можно привести мировую библиотеку, где собрали всю литературу, имеющуюся на планете. При этом если среди всех книг будет лишь 5% плохих, то странно из-за этого сжигать все полностью.

Ранее аналитик Урван Парфентьев назвал российские аналоги уходящих Google, Figma и Zoom.