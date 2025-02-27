Аналитик Парфентьев назвал причины появления запрещенного контента в рилсах Instagram

В запрещенном Instagram* зафиксирован сбой, и в ленте рилсов внезапно заполыхали видео с наркотиками, порнографией и сценами насилия. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев пояснил, кто может за этим стоять и зачем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, инсайд неизвестен, в связи с чем можно предполагать все что угодно. Не исключены как слом фильтрационной системы соцсети, так и внешнее воздействие.

Аналитик добавил, что при этом версия о том, что компания сама устроила такой хаос, маловероятна, поскольку администрации это невыгодно. Так, они находятся под весьма жестким прессингом прежде всего европейского законодательства, а также тех американских законов, декларирующих защиту прав детей.

По его мнению, также и VPN не имеет прямого отношения к сбою.

Ранее стало известно, почему Instagram и Facebook закрыта дорога в РФ даже после снятия санкций.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, запрещенной в России.