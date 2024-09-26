Аналитик Подберезкин: США могут передать Украине фосфорные боеприпасы

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с RT допустил, что Америка может передать Украине фосфорные боеприпасы, особо опасные при использовании против гражданских объектов.

Специалист считает, что Украина и США не могут «остановиться». По его словам, разговоры о передачи фосфорных боеприпасов Киеву связаны с нехваткой обычных снарядов. В то же время колоссальные запасы зажигательного арсенала осталось со времен войны во Вьетнаме. У США просто нашелся повод избавиться от старого схрона.

«Вот эта нехватка будет компенсирована и кассетными боеприпасами, что уже было сделано, кстати, и тем более фосфорными», — считает политолог.

Как напомнил Подберезкин, фосфорные снаряды запрещены международной конвенцией, но с рядом оговорок. Их можно применять для освещения и создания завесы, но не против гражданских объектов и населения. Белый фосфор — крайне легко воспламеняющееся вещество, «поджаривающее» до костей. В случае с ВСУ неизвестно, соблюдались ли нормы международного права в применении опасных боеприпасов.

Ранее NBC News сообщал, что Пентагон снова предложил начать поставки фосфорных снарядов Украине.