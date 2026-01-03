Аналитик предупредил о рисках вложений в недвижимость в 2026 году

Инвестиции в жилую недвижимость для последующей перепродажи или личного использования перестали обеспечивать прирост капитала и все чаще не компенсируют инфляционные потери. Об этом рассказал аналитик рынка недвижимости и инвестиционный эксперт Артем Цогоев в подкасте «Smarent Pro недвижимость». С выдержками из интервью ознакомилась « Газета.Ru ».

По его оценке, текущие макроэкономические условия делают покупку вторичного жилья малопривлекательной с точки зрения доходности. Эксперт указал, что при высокой стоимости заемных средств недвижимость сегодня выполняет скорее функцию сохранения средств, но даже с этой задачей справляется слабо. Он обратил внимание, что при годовой инфляции около 9% рост цен на вторичном рынке оказался заметно ниже, что фактически привело к обесцениванию вложений.

Отдельно аналитик остановился на флиппинге — стратегии покупки недооцененной недвижимости с последующим ремонтом и перепродажей. По его мнению, такая модель может быть эффективной лишь в периоды дешевых денег и высокой активности покупателей. В 2026 году, считает Цогоев, подобные сделки несут повышенные предпринимательские риски.

Эксперт отметил, что на фоне ограниченных возможностей финансирования спрос остается слабым, а себестоимость работ для застройщиков и частных инвесторов сложно прогнозировать. Нестабильность цен на материалы, рабочую силу и условия кредитования формируют высокий уровень неопределенности, который снижает потенциальную доходность операций с недвижимостью.

