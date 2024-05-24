Аналитик Сафонов усомнился, что сокращение рабочей недели женщинам повысит рождаемость

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с KP.RU прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, который предложил сократить россиянкам рабочий день пятницы на 2 часа с сохранением зарплаты. Это, по его мнению, якобы поможет улучшить демографическую обстановку в стране.

По идее автора инициативы, женщины будут рожать больше, если у них появится свободное время. Два часа в пятницу могли бы позволить россиянкам быть чаще с семьей. Однако многие сомневаются, что свободные часы гражданки использовали бы для создания потомства: скорее они бы потратили время на уборку, готовку и другие бытовые дела.

Как отметил Сафонов, инициатива несовершенна, а также отдает дискриминацией по полу.

«К тому же у нас существует порочная практика, как только законодательно появляется некая льгота по отношению к каким-то категориям граждан, тут же начинается негласная дискриминация со стороны работодателей, которые стараются не брать людей из таких категорий на работу. Для них лучше брать тех, в отношении которых в кодексе нет поблажек. Скорее всего, эта инициатива не пройдет, нет юридического обоснования», — объяснил эксперт.

По словам профессора, благополучие семьи определяется уровнем семейного достатка. Если в материальном плане у людей все есть, это не помешает им родить и воспитать еще одного человека. Остальные инициативы, связанные с работой, никак повышению демографии не поспособствуют.

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