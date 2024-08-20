Аналитик Ульянов объяснил, зачем мошенники переводят жертвам деньги

Все подается под историей, что отправление перевода якобы произошло случайно. Владельцу карты звонит человек и просит вернуть все обратно. Вместе с этим собеседник может также создать легенду, что он — беженец с Белгорода и есть якобы нечего. Происходит игра на жалость, где чаще победа остается за мошенниками. Если попытка не увенчалась успехом, то обманщики могут попытаться прислать пароли якобы от Сбербанка и других организаций, с инструкцией о переводе.

При получении нежданных средств на карту следует обратиться в полицию. Так получится списать деньги и остаться бдительным гражданином, который не присвоил чужое.

«Молча оставлять деньги у себя нельзя. Это неэтично, а также может быть признано как незаконное обогащение. И жертва в данной ситуации будет привлечена к ответственности», — отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Получение чужих средств может объясняться как минимум пятью причинами. Во-первых, так могут проворачивать отмывание денег, во-вторых, это действительно могла быть ошибка. Третье, и самое пугающее: на человека взяли микрокредит. Остальные две схемы связаны с другими мошенническими уловками. Например, человека могут попросить назвать код для отмены перевода, чего делать категорически нельзя.

Последней схемой является перевод не фактических денег, а подмены. Человек может подумать, что ему перевели деньги, попытаться их вернуть, но по факту отправить свои.

Эксперт советует сохранять бдительность в любой ситуации, касающейся финансов.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли способ обналичивания денег с Пушкинской карты.