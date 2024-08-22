Аналитик Ульянов рекомендовал соблюдать осторожность при использовании «ускорителей» YouTube

Уже несколько недель ряд отечественных пользователей не могут нормально смотреть видео на YouTube в связи с замедлением работы видеохостинга. Нарушения в работе YouTube вызваны тем, что владеющая им корпорация Google с 2022 года не обслуживает свое оборудование и сервера на территории России.Однако многие жители РФ начали активно искать методы обхода ограничений: VPN-сервисы, расширения для браузеров, стороннее программное обеспечение и прочее. По словам эксперта по кибербезопасности Владимира Ульянова,к разным способам обхода ограничений на YouTube необходимо относиться с осторожностью, поскольку ряд из них могут оказаться вредоносными. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что, следовательно,при установке «ускорителей» YouTubeключевымявляется вопрос доверия. Перед тем, как что-то загрузить, пользователь должен убедиться, чтоисточник является проверенным и надежным способомобхода ограничений.

По мнению аналитика, даже в случае рекомендации знакомых какого-либо обхода блокировки риски никуда не исчезают, а советы незнакомых в каком-либо чате и вовсе должны быть проигнорированы.

Он уточнил, что в любом случае аудитория видеохостинга будет сокращаться, как это произошло с заблокированными ранее соцсетями.

Ранее также аналитик Денис Кусков назвал причину сбоев в работе WhatsApp и сервисов Google.