Аналитики Антонов и Тумин: рубль укрепится в январе на фоне снижения курсов доллара и евро

Специалисты поделились с RT , как в скором времени могут измениться курсы валют.

Значения курсов евро и доллара могут незначительно измениться в ближайшее время. При этом аналитик Владислав Антонов отмечает, что рубль покажет положительную динамику. Укрепление связано с тем, что с начала 2024 года увеличилось поступление валютной выручки от экспортеров. К тому же, выросли цены на нефть. По мнению специалиста, доллар подешевеет до 86 рублей, евро — до 94 рублей.

В то же время, начало любого года традиционно показывает низкий спрос на валюту со стороны путешественников и бизнесменов. Больше интереса население проявляет к покупке валюты перед новогодними праздниками, а после наступает стадия «затишья» и стабилизации. Каких-то серьезных изменений на рынке валют ждать не стоит.

«Добавим сюда обострение конфликта на Ближнем Востоке, которое толкает вверх нефтяные цены, и получаем суммарно отличные условия для укрепления рубля. Сейчас за доллар просят 87,96 рубля, за евро — 96,33 рубля и 12,5 рубля за юань», — добавил эксперт в области аналитики и финансов Валерий Тумин.

По прогнозу Тумина, уже на следующей неделе января, с 22 по 28 число, можно ожидать доллар за 86 рублей, евро за 95 рублей, а юань — за 12,5 рублей.

Напомним, что в ходе торгов на Мосбирже 15 января курс евро впервые снизился до 96 рублей с ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что финансист сделал прогноз по курсу российской валюты на 2024 год.