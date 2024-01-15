Аналитики Еремина и Литовкин: Польша решила сэкономить, согласившись на размещение войск ФРГ

Полковник в отставке Виктор Литовкин и военный обозреватель Наталья Еремина в беседе с RT объяснили, почему Польше выгодно разместить немецкую армию на своей территории и усилить таким образом восточный фланг НАТО.

Специалисты отметили, что перевооружение — это дорогое удовольствие для всех стран и этот процесс не происходит быстро. Обычно за такое требуется заплатить большие ресурсы, и как раз Польша ими не обладает. Однако договоренность с Германией может позволить полякам не платить так много, как требуется, но получить желаемое.

«Пусть поляки радуются, давно немцы не оккупировали эту страну. У них американцы на их территории находятся... Теперь они немцев туда приглашают», — напомнил Виктор Литовкин.

Еремина подчеркнула, что приняв предложение ФРГ поляки сэкономят и, как они считают, усилят свою безопасность.

Отметим, что пока конкретных шагов и решений о размещении немецкой армии в Польше нет. Немцы еще думают, стоит ли им укреплять восточный фланг Североатлантического альянса. Не исключено, что более точная информация об этом появится до конца января

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