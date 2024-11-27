Аналитики KP.RU перечислили причины падения курса рубля

Год назад доллар стоил около 90 рублей, и уже тогда цифры вызывали напряжение на финансовом рынке. Теперь котировки всех валют изменились еще больше и для этого есть ряд причин. Их перечислили специалисты в беседе с KP.RU .

Одной из главных причин скачков на рынке валют стали американские санкции. Сразу 50 российских банков попали в SDN-список, включая крупные, через которые шли внешнеторговые операции. Пока организации адаптируются и ищут пути выхода из ситуации, однако сейчас эксперты наблюдают дисбаланс спроса и предложения на рынке.

Еще одной предположительной версией стала теория об искусственном ослаблении рубля, что поможет получить больше доходов, а следовательно, завершить многие проекты и закрыть возможные дыры в бюджете.

Как отмечает «Комсомолка», увеличатся таким образом доходы от газа и нефти. Стоимость одной баррели сорта Brent сейчас — $70. Это низкие показатели, но они также влияют на российские продажи положительно. Например, если Россия продает нефть дороже 60 долларов за баррель, то все излишки перенаправляют в резервы. На эти средства закупают иностранную валюту, но это также ослабляет рубль.

«С одной стороны, экспортерам выгоден более слабый курс рубля. С другой, импортерам при более слабом рубле приходится покупать товары дороже. Это отражается на инфляции. А чтобы побороть ее Центробанк повышает ключевую ставку. В итоге Минфину приходится занимать деньги по более высоким ставкам, обслуживание долга становится дороже», — объяснил эксперт в области инвестиций Александр Полевой.

Напомним, что Центробанк РФ принял решение до конца 2024 года не закупаться иностранной валютой. При этом ее продажу не останавливали. Такие меры помогут привести рубль к стабильности в условиях санкций.

Ранее сообщалось, что стоимость евро превысила отметку в 120 рублей на валютном рынке Forex.