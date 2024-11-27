На валютном рынке Forex стоимость евро превысила отметку в 120 руб.

Курс евро на международном внебиржевом валютном рынке Forex перевалил за отметку в 120 руб., первый раз с марта 2022 года. О данном факте свидетельствует информация с торгов.

По данным на 16.13 по московскому времени, европейская валюта выросла на 8,95% или до 120,57 руб. Американская валюта тоже продемонстрировала активный рост и подорожала на 8,52%, достигнув результата в 114,4962 руб.

Напомним, что без малого две недели назад курс евро превысил отметку в 105 руб.