Аналитики объяснили причины беспорядков в Сербии

Профессора НИУ ВШЭ и МГИМО увидели «западный след» в ситуации, возникшей в Сербии. Эта страна, в отличие от других в Европе, не поддержала антироссийских санкций.

Специалист Екатерина Энтина в беседе с RT рассказала, что причины беспорядков в Сербии кроются в Западе, который провоцирует и устраивает бесчинства скрытно, настраивая народ против президента Вучича. Возможно, что другие страны ЕС и США перестают видеть в Сербии переговорщика и партнера на фоне поддержки РФ.

«Американские и европейские политики на второй-третий день после выборов стали говорить, что хорошо бы пересмотреть результаты… Направленность против Вучича — это может быть правдой. Он не демонизирует Россию и старается поддерживать хорошие отношения», — согласилась с коллегой эксперт Елена Пономарева.

Аналитики не исключили, что до конца декабря 2023 года ситуация в Сербии станет хуже, вплоть до более жестких беспорядков и кровопролития.

Напомним, протестующие в Белграде требовали отмены результатов парламентских выборов, состоявшихся неделю назад. Президент страны Александр Вучич сравнил происходящее с попыткой свержения власти. Нарушения при голосовании он назвал ложью со стороны оппозиции.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы помогли не допустить «сербского майдана».