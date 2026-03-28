Аналитики отметили рост спроса на онлайн-образование и цифровые услуги

Сооснователь Prodamus Алексей Стрельцов заявил « Газете.Ru », что наименее рискованным направлением для запуска собственного дела в интернете сегодня остаются онлайн-услуги и образовательные продукты. По его оценке, для старта в этой сфере достаточно профессиональных знаний, опыта и практических навыков, а сам продукт можно дорабатывать уже в процессе взаимодействия с первыми клиентами.

Эксперт отметил, что спрос на прикладовую экспертизу сохраняется практически в любой отрасли, а дальнейшее развитие проекта обычно строится на обратной связи, отзывах и постепенном расширении клиентской базы. При этом он подчеркнул, что первый предпринимательский опыт не всегда оказывается успешным, однако это не должно останавливать начинающих участников рынка.

По оценкам аналитиков, объем рынка платных услуг к 2026 году способен вырасти до 27 трлн рублей. Наиболее заметную динамику сейчас демонстрируют IT, маркетинг, дизайн и образовательные направления, где онлайн-формат становится ключевым каналом продаж.

В сегменте дистанционного обучения, по словам Стрельцова, интерес аудитории постепенно смещается: если ранее основное внимание было сосредоточено на IT-курсах, то теперь пользователи чаще выбирают программы для повышения квалификации и изучения иностранных языков.

Эксперт также обратил внимание, что покупатели стали осторожнее подходить к выбору дорогих курсов и чаще ориентируются не на объем программы, а на конкретный результат. Поэтому особенно востребованными становятся недорогие образовательные продукты, решающие узкие практические задачи.

Среди ключевых рекомендаций для начинающих предпринимателей он назвал предварительную проверку спроса через реальные предзаказы, работу сразу через несколько каналов связи с клиентами, а также обязательный контроль финансовых потоков и настройку легальной платежной инфраструктуры. По мнению Стрельцова, именно сочетание удачной ниши, качественного продукта и финансовой дисциплины дает шанс закрепиться на рынке.

