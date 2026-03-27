«Не пить, не варить»: жители Красноярского края второй год жалуются на воду с червями

Краны в домах города Заозерный уже два года выдают не просто воду, а живой биологический материал. Местные жители обнаружили, что вместе с прозрачной жидкостью в их стаканы попадают черви. С 2023 года горожане перестали использовать воду из-под крана для питья и готовки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT Проверка.

Картина повторяется как по расписанию: зимой черви исчезают, но с первым теплом выползают снова. Фильтры приходится менять по несколько раз в месяц, но это не спасает. В воде то и дело находят мелких прозрачных или белых существ длиной до сантиметра. Проблема коснулась и владельцев частных домов. Жители десятками отправляли жалобы в водоканал и управляющие компании. Ответ один: вода соответствует нормам.

Экобиологи объяснили: это нематоды — круглые черви, которые живут в почве и воде. Большинство из них питаются бактериями и для человека не опасны. Но есть и такие виды, которые могут вызвать серьезные расстройства желудочно-кишечного тракта. Определить, какие именно черви ползают в кранах Заозерного пока не удалось. Люди заявляют, что уже забыли, когда в последний раз спокойно наливали чайник.

Ранее шесть голодных кабанов атаковали дачи в Волоколамском округе.