Аналитики подсчитали стоимость премиального ухода за собакой

Аналитики «Купера» подсчитали, сколько может стоить содержание собаки в премиальном сегменте. Результаты исследования показывают, что только на товары повышенного комфорта для питомца владельцу потребуется несколько десятков тысяч рублей, сообщает « Лента.ру ».

По данным исследования, набор для питания включает кормушку-стойку стоимостью 2799 рублей, питьевой фонтан за 4999 рублей и лакомства, средняя цена которых достигает 4590 рублей. Общая стоимость такого комплекта составляет 12 388 рублей.

Среди аксессуаров в премиум-категории наиболее дорогими оказались шлейка за 5580 рублей, комбинезон стоимостью 3835 рублей и поводок-рулетка за 3557 рублей. Дополнительно в список вошли ботинки за 1446 рублей, игровое кольцо стоимостью 3030 рублей и пеленка премиального сегмента за 2498 рублей. Общая сумма такого набора достигает 19 946 рублей.

Для отдыха питомца эксперты рекомендуют ортопедический матрас стоимостью 6550 рублей и лежанку за 5199 рублей. Также в перечень вошли деревянный домик за 3499 рублей и мягкая игрушка стоимостью 1554 рубля. На организацию зоны отдыха потребуется 16 802 рубля.

Отдельные расходы связаны с уходом за шерстью: фурминатор оценивается в 4860 рублей, шампунь — в 3640 рублей, бальзам — в 3940 рублей, а специальный парфюм для собак стоит 2970 рублей. Такой комплект обойдется в 15 410 рублей.

