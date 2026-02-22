Аналитики раскрыли истинные желания российских мужчин на 23 февраля

Праздничный календарь февраля традиционно обостряет дискуссии о ценности и уместности подарков для сильной половины человечества. Как передает РИА Новости , в 2026 году аналитики сервиса SuperJob провели масштабное исследование среди 1600 респондентов, результаты которого продемонстрировали устойчивый разрыв между ожиданиями и действительностью. Пока российские мужчины мечтают о финансовой поддержке и технологичных новинках, рынок подарочной индустрии продолжает следовать инерции прошлых десятилетий, предлагая стандартные наборы личной гигиены и текстиля.

Согласно полученным данным, структура мужских предпочтений выглядит следующим образом:

Денежные средства возглавляют рейтинг желаний (17%), при этом среди молодежи до 35 лет этот показатель достигает максимума в 24%.

Строительные инструменты и техника привлекают 7% опрошенных, пользуясь особым спросом у категории старше 35 лет.

Путешествия остаются желанным вариантом для 6% респондентов вне зависимости от возраста.

Новые смартфоны и гаджеты хотели бы получить 5% мужчин, причем юноши мечтают об этом в два раза чаще, чем представители старшего поколения.

Парфюмерия, книги и спортивные товары набирают по 4% голосов в общем зачете.

Однако реальная картина празднования выглядит значительно прозаичнее. По данным аналитиков, каждый четвертый мужчина в России вообще не получает презентов к 23 февраля. Среди тех, кому везет больше, лидером по-прежнему остаются одежда и аксессуары: носки, белье и футболки составляют 21% всех фактических даров. На втором месте прочно закрепилась парфюмерия и средства по уходу (12%), формируя тот самый классический набор, который давно стал объектом народных шуток и мемов.

Креативные и адресные подарки встречаются значительно реже. По словам экспертов, деньги в реальности получает лишь каждый двадцатый мужчина. Столько же участников опроса (по 5%) признались, что обычно им вручают бритвенные принадлежности или предметы, которые они сами характеризуют как «всякую ерунду». Лишь 6% респондентов отмечают, что получают в качестве подарка искреннюю любовь, заботу и внимание. Замыкают список реальных подношений алкоголь (3%), гастрономические деликатесы (2%), а также кружки и мелкий инструмент, на долю которых приходится по 1% упоминаний.

