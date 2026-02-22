От Уфы до Дубая: названы самый дорогой и самый доступный туры на 23 февраля

Пока одни планируют скромные выходные в Северной столице, другие готовы выложить за праздничное путешествие сумму, сопоставимую со стоимостью квартиры в регионе. Онлайн-магазин туров Travelata проанализировал бронирования на 23 февраля 2026 года и выделил самую дорогую и самую бюджетную поездки. Контраст получился впечатляющим.

Абсолютным лидером роскоши стало путешествие из Москвы в Дубай. Как рассказали РИА Новости в сервисе, семья из четырех человек — двое взрослых и двое детей — проведет девять ночей в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами. Стоимость этого удовольствия перешагнула психологический барьер.

«За тур они заплатили 1 637 832 рубля», — подсчитали аналитики на основе собственной статистики.

Интересно, что в прошлом году пальма первенства принадлежала Мальдивам, где 11 дней отдыха для троих путешественников обошлись в 1,47 миллиона рублей. В этот раз восточное направление обогнало райские острова как по цене, так и по составу семьи.

На противоположном полюсе туристического спроса оказалась поездка из Уфы в Санкт-Петербург. Этот вариант можно смело назвать образцом бюджетного подхода к праздникам.

«Самой бюджетной в этом году с захватом 23 февраля стала поездка из Уфы в Санкт-Петербург. Один турист проведет 6 ночей в трехзвездочном отеле без питания», — добавили в Travelata.

Таким образом, разрыв между двумя путешествиями составляет не просто сотни километров, а целую вселенную туристических предпочтений и финансовых возможностей.

