Аналитики: в Москве можно накопить с зарплаты на квартиру за 12 лет

Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» узнали, сколько нужно копить гражданам на среднюю по цене квартиру в разных регионах. Результаты передает KP.RU .

Специалисты брали средние значения зарплат в конкретных регионах, отталкиваясь от актуальных экономических показателей и реальной ситуации на рынке недвижимости. Средние цены на жилища аналитики взяли из собственной базы вторички, показатели по зарплатам — из данных Росстата.

Как выяснили авторы исследования, тяжелее всего накопить на квартиру жителям Дагестана. Для полноценной покупки им нужно откладывать на жилье 16 лет. Жители Чукотки и ЯНАО при этом оказались самыми скоростными: всего четыре года. На шестом месте оказались крупнейшие и красивейшие города России — Москва и Санкт-Петербург. Там нужно копить 12-12,5 лет.

«Квартиры на вторичном рынке, по нашим данным, подорожали с мая на 3%, а зарплаты выросли, согласно официальной статистике, на 4,8%», — объясняет этот результат генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

При этом аналитики отметили, что жителям Петербурга и Москвы стало копить на 1,4-1,7 года дольше, чем в 2023-м.

Ранее сообщалось, что «вторичка» в Москве неожиданно подешевела.