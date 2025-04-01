Россияне назвали бытовые ритуалы, которые чаще проводят весной

Россияне ответили на опрос и рассказали, какие весенние ритуалы дома проводят в весенний сезон. Об этом пишет «Газета.Ru».

Опрос провела сеть магазинов Fix Price совместно с Институтом человека РОМИР. Выяснили, что большинство россиян весной устраивают генеральную уборку (55%), при этом 51% занимается расхламлением дома. Чаще в уборке заинтересованы женщины (71%), а мужчины предпочитают избавляться от лишнего (47%).

Еще 24% опрошенных отметили, что обновляют что-то дома, покупая предметы интерьера, мебель и другие товары для дома. Респонденты в возрасте 18 до 24 лет признались, что упор делают на покупку уходовых средств. Жители от 55 до 64 лет совершают покупки в отделах сада и огорода.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что большинство москвичей планирует потратить на рассаду около 5 тыс. руб..