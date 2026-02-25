Аналитики зафиксировали разрыв между закупочными и розничными ценами на молоко

На российском молочном рынке зафиксирован заметный разрыв между закупочными ценами на сырое молоко и стоимостью готовой продукции в рознице. Об этом « Газете.Ru » сообщил Илья Волков — директор аналитической платформы ROI Навигатор и руководитель исследовательской компании Points Lab.

По оценке эксперта, в ряде регионов Поволжья цены на молоко у производителей заметно снизились: в Татарстане падение составило около 20% год к году, в Удмуртии — порядка 10%, а в Чувашии закупки у личных подсобных хозяйств опустились ниже 23 рублей за литр. Такая динамика связана с ростом предложения сырья и накопленными запасами у переработчиков, которые сдерживают активные закупки.

При этом розничные сети пока не спешат отражать это снижение на полках. Волков пояснил, что удешевление сырья перестало быть ключевым фактором ценообразования: на стоимость продукции все сильнее влияют транспортные расходы, инфляция издержек и изменение структуры спроса.

Аналитик отметил, что в ближайшие месяцы возможен рост цен на твердые и выдержанные сыры, а также на функциональные и крафтовые йогурты. В то же время питьевое молоко, кефир, творог и сметана, по прогнозу, будут дорожать умеренно — в пределах инфляции. Отдельные категории, включая сливочное масло массового сегмента и обезжиренные продукты, напротив, могут подешеветь из-за избытка сырья и необходимости распродажи складских запасов.

В целом, как ожидается, первое полугодие 2026 года станет для отрасли переходным периодом без резких ценовых скачков: рынок будет искать баланс между избытком молока, сдержанным спросом и растущими затратами.

