Анапа осталась без обилия туристов в разгар сезона

Анапа переживает самый сложный туристический сезон за последние годы — заполняемость отелей едва достигает 30%, что на 70% ниже показателей прошлого лета. Об этом со ссылкой на заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Основная причина такого спада — последствия экологической катастрофы декабря прошлого года, когда в Керченском проливе затонул танкер «Волгонефть-212» с восемью негерметичными резервуарами нефтепродуктов.

Губернатор Краснодарского края признал серьезность проблемы: вместо привычных 100 тысяч отдыхающих в разгар сезона курорт посещают менее 24 тысяч человек. Особенно пострадали 68 отелей, работающих по системе «все включено», которые сейчас вынуждены бороться за каждого клиента.

Ситуация осложняется тем, что, по данным Росприроднадзора, утечка мазута продолжается до сих пор — спустя семь месяцев после крушения танкера.

Власти пытаются поддержать курортную отрасль — с момента введения режима ЧС организованы различные меры помощи, включая налоговые послабления для отельеров.

Ранее в АТОР также отметили серьезный спад турпотока в Анапу, сравнив данные с летом 2024 года.