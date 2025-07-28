Поток туристов в Анапу упал более чем в полтора раза по сравнению с 2024 годом

Летом 2025 года Анапу посещает на 60% меньше путешественников, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом сообщил РБК со ссылкой на цифры, полученные от Ассоциации туристических операторов России.

По утверждению экспертов, в этом году в Анапу приезжает заметно меньше отдыхающих. Многие предпочитают отправиться в Крым, Сочи, Геленджик, на побережье Азовского моря либо в Дагестан.

«Сейчас падение турпотока в Анапу составляет 60% по сравнению с летом прошлого года. В целом снижение спроса на Анапу привело к уменьшению числа туристов на российских курортах на 10–15% в летнем сезоне», — указал журналистам Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР по внутреннему туризму.

Такая ситуация сложилась из-за крушения танкеров с нефтепродуктами. При этом Анапа по-прежнему входит в 50 наиболее популярных мест для отдыха в России. Туристы при невозможности купаться в море в этом городе стараются приобретать номера в отелях по системе «все включено», где есть бассейны.

При этом лидером по популярности стал Геленджик, его за лето посетило 1,3 млн приезжих. Это на 3% больше, чем в прошлом году. На август уже забронировано более 80% от всего количества мест в гостиницах.

Ранее туристов предупредили, что несмотря на визуальную чистоту воды в Анапе, в ней могут сохраняться опасные соединения. По словам специалистов, особенно уязвимыми в такой ситуации оказываются дети, а также люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Опасные вещества из остатков нефтепродуктов способны проникать в организм через кожу и слизистые, влияя на кожу, печень и легкие.