Анатолий Карпов дал старт детскому Кубку России в «титановой столице»

В Свердловской области дали старт одному из самых масштабных детских шахматных турниров страны, сообщает «ФедералПресс» . В Верхней Салде, которую неофициально называют титановой столицей России, открылся этап Кубка России среди детей. Соревнования приурочили к знаменательной дате — 65-летию первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным.

Честь открыть турнир выпала легендарному гроссмейстеру Анатолию Карпову. В присутствии маститого шахматиста за шахматные доски сели почти 500 юных спортсменов. География участников впечатляет: ДНР, Пермский край, Татарстан, Удмуртия, а также множество областей — от Владимирской и Калужской до Оренбургской и Челябинской. Москва и Санкт-Петербург также делегировали свои команды. Самое многочисленное представительство оказалось у хозяев соревнований — Свердловскую область на турнире представляют 175 юных шахматистов.

Программа состязаний рассчитана на восемь турниров в разных возрастных категориях. Мальчики и девочки выявят сильнейших в группах до 9, 11 и 13 лет, а юноши и девушки сразятся в категории до 15 лет. Помимо спортивного интереса, участников мотивирует и призовой фонд, который превышает полмиллиона рублей.

Однако главная «изюминка» награды — не только денежное вознаграждение. Победители и призеры получат уникальные кубки и медали, изготовленные из настоящего авиационного титана. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, этот металл используется в производстве буквально каждого гражданского самолета в мире, что делает призы по-настоящему особенными. Участники турнира признаются, что возможность получить награду из такого материала — огромная честь и дополнительный стимул показать лучший результат.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА, выступившая одним из организаторов, не первый год поддерживает интеллектуальный спорт в регионе. Генеральный директор корпорации Дмитрий Трифонов напомнил, что в местном клубе уже воспитали спортсменов высокого уровня. Среди ярких примеров — Алексей Прохоров, победитель Первенства Азии, и Мария Клещева, бронзовый призер Первенства мира по решению шахматных композиций и победительница Первенства России. Свой путь к успеху они начинали именно на соревнованиях вроде «Кубка Титанов».

Стоит отметить, что в Верхней Салде успешно работает проект «Школа шахматной грамотности». За девять лет его существования азы древней игры в рамках школьной программы освоили более пяти тысяч первоклассников. Многие из них не просто научились играть, но и выполнили спортивные разряды.

Акционер Корпорации ВСМПО-АВИСМА, основатель благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков, напутствуя юных спортсменов, пожелал им найти ту самую грань между строгими правилами и свободой творчества. По его словам, именно умение сочетать холодный анализ и творческую энергию приводит к победе. Он выразил надежду, что интуиция подскажет участникам верные ходы в решающие моменты партий.

Для тех, кто не смог лично присутствовать на турнире, организована прямая трансляция всех партий. Комментировать ход интеллектуальных баталий будет известная шахматная блогерша и кандидат в мастера спорта Майя Порожняк.

