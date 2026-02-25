Анатомический ребус: в Подмосковье хирурги спасли пациентку с «зеркальным» телом

Врачи Сергиево-Посадской больницы столкнулись с уникальным медицинским случаем, успешно прооперировав 60-летнюю женщину, чей организм устроен вопреки всем учебникам анатомии. Об этом сообщает REGIONS .

Пациентка поступила в приемный покой с классическими жалобами на острую боль в животе и тошноту, однако результаты компьютерной томографии удивили даже опытных специалистов. Обследование выявило полную транспозицию внутренних органов — редкую патологию, при которой сердце располагается в правой части грудной клетки, а печень и желчный пузырь занимают место слева. Ситуация осложнялась тем, что женщина терпела боли почти неделю, из-за чего в зоне воспаления успел образоваться плотный инфильтрат, серьезно затрудняющий доступ к пораженному органу.

Диагноз «острый калькулезный холецистит» требовал немедленного вмешательства, но аномальное строение организма превратило стандартную процедуру в сложнейшую техническую задачу. По словам заведующего хирургическим отделением №1 Евгения Покидова, работа с таким пациентом потребовала от команды максимальной концентрации и перестройки привычных навыков.

«Желчевыводящие пути анатомически искажены, печень развернута, плюс инфильтрат затруднял доступ к желчному пузырю. Хотя мы ежедневно оперируем пациентов с острым холециститом, необычное расположение органов стало для нас вызовом — как пересесть на праворульный автомобиль», — отметил Евгений Покидов.

Несмотря на «зеркальные» трудности, врачи приняли решение проводить вмешательство малоинвазивным методом. Лапароскопическая операция, длившаяся полтора часа, потребовала от хирургов ювелирной точности, так как привычные точки доступа и углы обзора оказались зеркально противоположными. Врачи успешно удалили воспаленный орган, избежав при этом повреждения аномально расположенных сосудов.

Благодаря использованию современных технологий и высокому мастерству бригады, пациентка восстановилась в кратчайшие сроки. Уже через пять дней после визита в операционную обладательница редкой анатомической особенности была выписана домой под наблюдение участкового хирурга.

