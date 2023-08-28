Андрей Фурсенко: потенциал России в научном мире огромен

Накануне Андрей Фурсенко рассказал молодым ученым в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территории смыслов», как сохранить технологический суверенитет страны. Данный форум проходит в подмосковном Солнечногорске уже пятый год.

По словам наставника конкурса «Лидеры России», члена Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» Андрея Фурсенко, потенциал России в научном мире огромен. Долгое время проблемы научно-технологической отрасли были связаны с тем, что ее представители уходили в другие сферы. Почти все успешные бизнесмены, как считает спикер, имели большой научный опыт за спиной. Сегодня ситуация в корне изменилась: интерес к науке растет — он такой, какого не было даже в СССР.

«Потеря суверенитета наступает в тот момент, когда ты работаешь по чужим стандартам и приоритетам. Чтобы этого не допустить, нам необходимо понимать две главные задачи научно-технологической сферы: обеспечить независимость страны и повышать конкурентоспособность — делать то, что другие не умеют, чтобы оставаться первыми», — подчеркнул Фурсенко.

По его экспертному мнению, фундаментальная наука — это ответственность государства, также как и популяризация науки по всем направлениям. Поэтому в 2022 году было объявлено Десятилетие науки и технологий в России. Проходит целый ряд мероприятий: форумы и конкурсы молодых ученых.

«Плюс санкций оказался в том, что пришло понимание: наука — инструмент развития экономики страны. Без нее развитие невозможно. Современные вызовы поставили перед человечеством новые задачи, которые носят не только технократический характер, но и гуманитарный. 21 век называют веком гуманитарных технологий», — отметил эксперт.

С вопросом об открытости нашей страны для обмена новыми технологиями с другими странами обратилась к спикеру участница из Мордовии Полина Домнина. По мнению эксперта, «есть такие идеи, которыми можно делиться только с самыми близкими соседями». Но и совершенно закрытыми для других государств мы не можем быть. Все должно быть сбалансировано.

Ранее в подмосковном Красногорске состоялась традиционная августовская педагогическая конференция. В ходе своего приветственного слова губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность наставничества в образовательной сфере.