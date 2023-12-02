Учитель физической культуры школы № 30 городского округа Коломна Андрей Литвинов стал абсолютным победителем ХIV Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2023». Об этом заявили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

Отмечается, что финал проходил в Нижнем Новгороде, на нем собрались педагоги из разных уголков страны. Так, в финал вышли почти сорок победителей региональных этапов конкурса — учителя физкультуры, химии, биологии, английского языка, математики, физики, русского языка и литературы, начальных классов и дополнительного образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.