Андрей Малахов назвал главные бытовые преимущества Москвы перед мировыми столицами

Популярный телеведущий Андрей Малахов в интервью журналу «Москвич Mag» сравнил уровень жизни в российской столице с зарубежными мегаполисами. По его мнению, Москва обладает рядом существенных бытовых преимуществ перед такими городами, как Нью-Йорк или Париж.

Особенно высоко Малахов оценил качество и доступность городских сервисов. Одним из ключевых плюсов он назвал развитую и недорогую систему доставки.

«Еда, цветы, что хочешь — так не доставляют нигде в мире», — подчеркнул журналист.

Еще одним важным преимуществом столицы телеведущий считает финансовую доступность услуг личного водителя. По его словам, этот сервис в Москве уникален по соотношению цены и качества.

«Еще возможность иметь персонального водителя! Сервис, который ты с московской зарплатой получаешь в частном извозе, — такого тоже не сыскать. Везде это будет стоить минимум в десятки раз дороже», — отметил Андрей Малахов.

