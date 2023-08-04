Андрей Воробьев поручил главе Павловского Посада уделить внимание строительству жилья

«Будет большой победой, если в Павловском Посаде начнут строиться дома, чтобы расселить людей из ветхого жилья, чтобы был приток новых современных ребят и девчат, которые заканчивают соответствующие ВУЗы, для дальнейшего развития округа. Прошу вас на это обратить внимание», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Известно, что в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» на 2019–2025 гг. в округе вошло почти сто пятьдесят человек из пяти многоквартирных домов (57 жилых помещений). Ожидается, что уже в следующем году закупят квартиры для переселенцев.

Ранее глава Московской области сообщил, что в этом году жилищные сертификаты вручат 161 медику.