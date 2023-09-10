Андрей Воробьев сохраняет лидерство на выборах губернатора Подмосковья с 84,3% голосов

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы региона с 84,27% голосов по итогам обработки 36,96% протоколов. Такие данные сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК России.

В настоящий момент за Воробьева насчитывается 955 689 голосов избирателей, за кандидата от КПРФ Александра Наумова — 67 749 (5,97%).

Представитель ЛДПР Кирилла Жигарева занимает третье место с 53 478 голосами (4,72%), а за Анатолия Никитина от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» проголосовало 42 330 избирателей (3,73%).

Ранее первый зампред ОПМО Татьяна Дмитриева сообщила, что общественные наблюдатели не выявили существенных нареканий по выборам в Подмосковье.