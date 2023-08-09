Андрей Воробьев вошел в Топ-3 медиарейтингов губернаторов ЦФО и РФ по итогам июля

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров медиарейтингов глав регионов ЦФО и РФ по итогам июля. Списки были подготовлены «Медиалогией».

По итогам прошлого месяца в СМИ было опубликовано 43 378 сообщений с упоминанием Воробьева. В результате медиаиндекс губернатора составил 377 764,9, что вывело его на вторую строчку в обоих рейтингах.

Сообщалось, что Подмосковье заняло второе место в рейтинге эффективности промполитики по стране. Также публиковалась информация о том, что Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды.

Кроме того, губернатор рассказал об открытии парков в области, сообщил о переходе коммунальных служб на усиленный режим работы из-за непогоды, напомнил о действующих мерах поддержки предпринимателей.

Ранее Воробьев сообщил, что порядка 40% обращений предпринимателей касаются предоставления земли.