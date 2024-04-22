Анестезиолог-реаниматолог из Подольска приобрел квартиру благодаря региональной поддержке

Борис Голубев, работающий анестезиологом-реаниматологом в Подольской детской городской больнице, смог приобрести собственную двухкомнатную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Борис окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, завершил полный курс обучения в ординатуре. В практике использует современные методы лечения, в совершенстве владеет методами интенсивной терапии и реанимации, а также внедряет новые. Он отметил, что в работе с детьми нет мелочей.

Супруги Голубевы жили на съемной квартире. О «Социальной ипотеке» Борису рассказали в администрации больницы. Сейчас у семьи своя квартира.

«Аренда — это вполне экономически целесообразный вариант, но, когда предоставляется возможность приобрести собственность, отказываться не стоит. Мы взяли двушку на вторичном рынке. Уже переехали. Очень хороший район, вся инфраструктура рядом, на машине до МКАД ехать 15 минут», — рассказывает он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новая поликлиника в Лобне начнет прием пациентов в первом квартале 2025 года.