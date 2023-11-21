Ангел рядом: как правильно провести Михайлов день 21 ноября

Православная церковь 21 ноября отмечает праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе день называется Михайловым. Считается, что 21 ноября архангел Михаил наиболее близок ко всем верующим.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено. По ее словам, граница между осенью и зимой проходит именно через 21 ноября.

«В Михайлов день ни в коем случае нельзя жаловаться на судьбу, иначе можно навлечь на себя несчастья. Можно искренне попросить архангела Михаила о помощи, рассказать ему все, что лежит на сердце — на вас обязательно сойдет успокоение», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в Михайлов день нужно обязательно помириться с тем, с кем произошла ссора, уверена ясновидящая.

«Если вы находитесь в тяжелых конфликтных отношениях, 21 ноября стоит приложить все усилия, чтобы добиться взаимопонимания. Этот день волшебный, поэтому есть шанс, что вас услышат и поймут», — пояснила Мишина.

Наши предки в Михайлов день собирались за щедро накрытым столом и широко праздновали скорое наступление Рождественского поста, продолжила ясновидящая.

«Так что не упустите шанс приготовить что-то вкусненькое и угостить родных и друзей», — заключила собеседница издания.

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