Ангелина Вовк опровергла новости о своей госпитализации в Москве

Легендарная ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» Ангелина Вовк была госпитализирована в российской столице. Такую информацию распространили в Сети. Однако сама звезда ее не подтвердила, сообщает издание «Утро.ру» .

В Сети и СМИ передавали, что Ангелина Вовк находится под наблюдением специалистов: якобы у ведущей обострилась хроническая болезнь, которая дала осложнения. Однако знаменитость поспешила успокоить фанатов. Как оказалось, Вовк в полном порядке, а больницы ходит только планово. Ни о какой госпитализации речи не идет.

ТАСС сообщает, что сейчас Ангелина Вовк сейчас находится на даче, а не больнице. Ее очень удивили новости о ней, появившиеся буквально из ниоткуда.

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