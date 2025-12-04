Ангелы прилетели спустя 10 лет: в Подмосковье развернули самую завораживающую выставку

В подмосковном Ногинске, историческом Богородске, открылась камерная, но поражающая воображение выставка «Ангел прилетел». Как сообщает REGIONS , в филиале музейно-выставочного комплекса «Почтовая станция Богородск» собралась целая небесная рать — около двухсот рукотворных существ.

Экспозиция возвращается в город спустя десять лет после первого, запомнившегося горожанам, показа и раскрывает ангельскую «иерархию», о которой многие не догадывались: здесь есть и солдатские ангелы, и ангелы-колокольчики, и знаменитые уютные ангелы Тильды, и даже съедобные.

«У каждого есть свой ангел. Кто-то наследует его от родителей, а кто-то делает своими руками. Некоторые из них дремлют где-то на чердаках, другие же без церемоний предстают перед публикой», — рассказала REGIONS педагог дополнительного образования Елена Тришкина.

Именно этот принцип — соединение семейных реликвий и современных авторских работ — и создает уникальную, почти домашнюю атмосферу. Большинство экспонатов, собранных из стекла, керамики, дерева, текстиля, кружева, кожи и даже макарон, предоставлены музею частными коллекционерами и мастерами. Посетители не просто смотрят, они могут детально рассмотреть каждую работу и сделать памятные фотографии.

Практическая польза проекта многогранна. Для жителей и гостей города — это готовый маршрут для погружения в праздничную атмосферу, интеллектуальный и эмоциональный досуг, не требующий поездки в столицу. Для местных мастеров и рукодельниц — важная площадка для презентации своего творчества, вдохновляющая на новые работы. Для музея в историческом здании почтовой станции — эффективный способ привлечь аудиторию и оживить краеведческий контекст праздничной темой.

Отметим, что выставка реализуется в рамках государственной программы «Культура Подмосковья», что подчеркивает тренд на поддержку не масштабом, а идеей, камерностью и непосредственной связью с локальной идентичностью.

