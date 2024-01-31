Директор Киркорова возмутил россиян своей откровенной выходкой в США

По личному блогу Ситника видно, что он обожает спорт и красивые локации, а также часто сидит в соцсетях. Недавно он занял должность директора Филиппа Киркорова, и уехал вслед за ним в США. Там новоиспеченный сотрудник развлекается «по-королевски», отдыхая в Майами. Там у исполнителя находится вилла.

Не забывает Ситник и про физические нагрузки, которые решил разбавить приятным для себя визуалом. Он снял как камеру, как женщина в купальнике поднимает штангу. При этом Ситник встал за деревом и подобрал самые «аппетитные» ракурсы на теле незнакомки.

Пользователи Сети сочли такое подглядывание неэтичным, особенно на фоне того, какие проблемы начались у Киркорова после «голой» вечеринки. Когда поп-артист вернется в РФ неизвестно. Однако Ситник надеется, что это случится. По словам мужчины, он не представляет жизни без России, хотя в США ему сейчас действительно хорошо.

Ранее сообщалось, что Джигурда заснял целующуюся с двумя ведущими Гузееву.