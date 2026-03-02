Ани Лорак раскрыла интимный рецепт стройной талии и идеального шоу

На Live Арене состоится долгожданная премьера нового шоу Ани Лорак под названием Aura. За несколько дней до события певица встретилась с корреспондентом gazetametro.ru после очередной репетиции и поделилась мыслями о творчестве, возрасте и секретах своей знаменитой фигуры.

Новое шоу станет своеобразным ответом громкому проекту «Дива», который певица представляла в «Олимпийском» несколько лет назад. Тогда зрители были поражены размахом: артистка летала на люстре, пела в прозрачной ванной и в гигантском бокале для мартини. Однако в этот раз Лорак решила пойти еще дальше, хотя и признается, что главный соперник для нее — только она сама.

В новом шоу зрителей ждет совершенно иное звучание известных хитов. Сама певица объясняет это внутренними переменами: за последние годы она стала другим человеком, и появилась потребность высказаться. Именно поэтому в проект вкладываются все силы и средства — артистка хочет удивлять публику и удивляться сама.

Перед выходом на сцену у певицы есть свои ритуалы, которые помогают справиться с волнением. Хороший сон, спокойная обстановка и определенные препараты для поддержки нервной системы позволяют ей чувствовать себя уверенно. Физическая форма тоже требует внимания: ежедневные тренировки начинаются еще до завтрака. Беговая дорожка, а затем силовые упражнения стали обязательной частью распорядка.

Секрет осиной талии, по словам певицы, кроется не в утягивающих корсетах, а в мышечном корсете, который создается спортом. К тому же артистка придерживается строгого питания: никакого мяса и вредной еды, только белок и клетчатка. Такой «концертный пост» помогает держать себя в форме перед важными выступлениями.

«Сон, секс, медитация – вот что мне помогает справиться с волнением. (Улыбается.) Сплю перед выступлением обычно хорошо – мелатонин приходит на помощь. А еще помогает мне успокоить психику и снять напряжение магний B6»,– говорит певица.

В марте исполнится ровно 31 год с тех пор, как страна узнала юную Каролину благодаря программе «Утренняя звезда». Этот проект вышел на экраны в середине девяностых и открыл миру новую звезду. Оглядываясь назад, певица с теплотой вспоминает пройденный путь и благодарна поклонникам, которые остаются рядом все эти годы. Именно зрители дают силы двигаться дальше.

Особое место в сердце артистки занимает тема детских домов и интернатов. Сама Лорак родом из школы-интерната: в шесть лет мать отдала ее в Садгорскую школу-интернат в Черновцах из-за тяжелого материального положения. Там вместе с тремя братьями будущая звезда воспитывалась до седьмого класса. Поэтому на предстоящем концерте она обязательно пригласит детей из интернатов — это для нее не просто жест, а часть личной истории.

