Москва прощается с человеком, который когда-то был символом успешных девяностых и сытых нулевых. Бывший член Совета Федерации от Чечни, бизнесмен и светский лев Умар Джабраилов найден мертвым в своих апартаментах в центре столицы. Как выяснил KP.RU , нормальная жизнь Умара могла кончиться задолго до рокового вечера.

Восьмидесятые годы для Джабраилова начинались скромно: лаборант в МГИМО, потом искусствовед в галерее. Ездил тогда будущий магнат на обычном «Москвиче». К девяносто третьему году он уже переседлал BMW и открывал магазины французской моды. Именно тогда стартовал его золотой век.

Автопарк Джабраилова рос вместе с состоянием. В разное время в нем числились сразу три BMW, Ferrari, Porsche, Cadillac. Уже в недавнем прошлом, в две тысячи двадцать втором, он пересел на Audi — солидный выбор для солидного человека. Путешествовал бизнесмен широко: Италия, Швейцария, Франция, Мальдивы, Чехия. До семи стран в год. Но последние годы география поездок сжалась до Турции.

По данным «Комсомолки», проблемы начались незаметно. Сначала мелкие штрафы, которые задерживались в оплате. Потом суммы стали расти. К концу десятых годов большинство компаний, где Джабраилов числился учредителем, закрылись. Империя, построенная десятилетиями, рассыпалась на глазах.

Параллельно с финансовым крахом пришли и проблемы со здоровьем. Бизнесмен все чаще появлялся в больницах, жаловался на печень, сдавал бесконечные анализы, проверял гормоны, жаловался на иммунитет. Светские тусовки, на которых он блистал со звездами, сменились очередями в клиниках и поисках хороших врачей.

В 2024-м на поверхность всплыл старый скандал. В документах американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми, нашли фотографию молодого Джабраилова с голым торсом на лужайке. Бизнесмен подтвердил знакомство, но заявил, что не помнит, где и когда сделан снимок.

Дочь Джабраилова, живущая в Монако, после известия о смерти отца выступила с громким заявлением. Она уверена, что отец не сводил счеты с жизнью, а стал жертвой заговора из-за связей с громкими именами Запада. Однако окружение подтверждает, что в последнее время бизнесмен не раз высказывал мрачные мысли.

За несколько дней до трагедии Джабраилов публиковал в соцсетях бодрое видео, так что в скором времени известие о смерти стало удивительным.

После смерти выяснилось, что на счетах империи остались лишь символические суммы. Как указал KP.RU, долги, копившиеся годами, стали наследием, которое вряд ли кто-то захочет принять.

Финансовые обязательства Джабраилова, по данным издания, росли как снежный ком: к 2020 году добавилось 200 тысяч рублей, в следующем — еще 10 тысяч, а 2022-й принес долг в 300 тысяч с учетом налогов и штрафов. Вместо светских раутов в жизни бизнесмена появились больничные палаты, а горы наличности сменились долговыми списками.

Накануне трагедии давление усилилось — налоговая заблокировала счета в пяти банках из-за недоимки в 40 тысяч рублей. Несмотря на это, по данным ФССП, на текущий момент предприниматель «чист»: перед приставами долгов не осталось, вопросы сохраняются лишь у налоговой службы.

Ранее сообщалось, что Волочкова шокирована смертью бизнесмена Джабраилова.