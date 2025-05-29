После того как появились слухи о том, что исполнительница украинского происхождения Ани Лорак оказывает финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, активисты «Русской общины» потребовали отменить ее концерт на Ставрополье, да и по всей России вообще.

В частности, по информации, полученной от активистов «Русской общины», брат известной персоны, как утверждается, работает над созданием оружия для противника. Сама же эта персона, родившаяся в Черновицкой области, посещала госпитали с украинскими военнослужащими.

Также в интернете неоднократно появлялись сообщения о том, что Лорак якобы финансирует армию ВСУ.

А совсем недавно появились и фото, на которых исполнительница, посетив госпиталь с ранеными боевиками ВСУ, активно позирует с ними на совместных снимках.

«Получается, она зарабатывает у нас, а деньги идут на войну против нас? Как-то не очень это правильно, не находите? Стоит ли нам давать ей сцену в нашем городе, и кто вообще одобрил ее выступление в Ставрополе?!», — возмутились в своих соцсетях представители «Русской общины».

В августе поп-дива посетит два города в России: Ессентуки и Ставрополь. Выступления запланированы на 7 и 8 августа соответственно.

Напомним, на Украине периодически возникают скандалы между местными жителями по вопросам русских песен. Так, 13 июля на одном из пляжей вспыхнул языковой скандал. Виной тому стала звучащая композиция группы «Ласковый май» с Юрой Шатуновым, что поставила одна из отдыхающих.