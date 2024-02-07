Анита Цой отправилась в путешествие с доверенным лицом кандидата в президенты РФ

Певица Анита Цой впервые отправилась на гастроли в качестве не только жены, но и соратницы Сергея Цоя — доверенного лица кандидата в президенты России и главы федерации каратэ Сергея Цоя. Об этом сообщает издание «Утро.ру» .

Народная артистка Анита Цой отметила свое 53-летие. За все время жизни и работы над карьерой, ей удалось пройти через многое. Многие до сих пор помнят, что певица когда-то торговала на рынке, а вскоре сделала из себя звезду буквально с нуля.

Сама Цой сейчас крутится как белка в колесе: вперед обильные поездки и графики с супругом, для которого гастроли не так привычны.

«Петрович познает тяготы гастрольной жизни», – смеется Анита Цой.

По словам певицы, она и супруг часто недосыпают и нервничают в процессе путешествия. Это та изнанка жизни знаменитостей, о которой забывают зрители.

Цой поддерживает супруга на мероприятиях, поет патриотичные песни о главном. При этом поют супруги иногда вместе, чем трогают сердца поклонников еще больше.

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